NEW FORCES 14 DECEMBER 2023 (BEST OF ATLANTA PUNK ’23)
PICTURED: UPCHUCK
PLAYLIST:
WALKING HEADS - CHANGE WILL DECIDE YOUR FATE
VESSEL - TELEPHONE
SYMBIOTE - DISENGAGE
MISSION HILL - PROVE IT!!!
HAIL GAIL - FAMISHED
HIGH VISCERAL - TO FORGET
DOWNGRADE - LIFELINE
ENVILITTLE - STACEY
VANGAS - CHROMATIC ASCENDING
UGLY JOY! - GIRL FROM THE LOONEY BIN
GOTHLANTASTAN - DEPEND
UPCHUCK - FREAKY
BIG YELLOW - THEME FOR AN ANGRY PHONE CALL
BUICE - GRIFTER
MSPAINT - ACID
JEFF ROSENSTOCK - LIKED U BETTER
MODEL/ACTRIZ - AMARANTH