NEW FORCES 9 NOVEMBER 2023
PICTURED: THROBBING GRISTLE
PLAYLIST:
THE STOOGES - I WANNA BE YOUR DOG
OSEES - TERMINAL JAPE
ROSE FOR BOHDAN - POCAHONTAS' BOYFRIEND
USELESS EATERS - A NEW PROGRAM
AMANAZ - HISTORY OF MAN
WIPERS - PSYCHIC VAMPIRE
D.I. - HANG TEN IN EAST BERLIN
POST HUNK - LATE (PART II)
GANG OF FOUR - DAMAGED GOODS
LIGHTNING BOLT - USA IS A PSYCHO
THE USAISAMONSTER - COCAINE WEDDING
MILK FROM CHELTENHAM - PASSPORT TO HAPPINESS!
FUGAZI - SUGGESTION
CABBAGE - UBER CAPITALIST DEATH TRADE
THROBBING GRISTLE - HAMBURGER LADY