NEW FORCES 2 MARCH 2023
(FIG. 1) SHINSEI KAMATTECHAN
PLAYLIST:
DRUG CHURCH - WEED PIN
SHINSEI KAMATTECHAN - いかれたNEET (IKA RETA NEET)
PUP - MY LIFE IS OVER AND I COULDN'T BE HAPPIER
ROZWELL KID - WENDY'S TRASH CAN
OUGHT - MEN FOR MILES
LIP CRITIC - BEEN BORN
LIP CRITIC - DREAMLAND 1
LIP CRITIC - THE LOAN
MODEL/ACTRIZ - SUNTAN
BUTTER 08 - 9MM
INSTITUTE - SALT
STOMACH BOOK - ALL YOU CAN HOPE FOR NOW ARE THE SCARS TO SHOW FOR IT!!!
THEE OH SEES - TOE CUTTER - THUMB BUSTER
THE JIM CARROLL BAND - PEOPLE WHO DIED
THIS HEAT - THE FALL OF SAIGON