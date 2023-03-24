NEW FORCES 23 MARCH 2023 – 80s NIGHT PART I
PICTURED: MINUTEMEN
PLAYLIST:
KILLING JOKE - EIGHTIES (1985)
WIPERS - D-7 (1980)
DEVO - GIRL U WANT (1980)
JOY DIVISION - ATROCITY EXHIBITION (1980)
DEAD KENNEDYS - LET'S LYNCH THE LANDLORD (1980)
GANG OF FOUR - HE'D SEND IN THE ARMY (1981)
THIS HEAT - S.P.Q.R. (1981)
AGENT ORANGE - BLOODSTAINS (1981)
SOFT CELL - TAINTED LOVE (1981)
BAD BRAINS - BANNED IN D.C. (1982)
THE CLASH - SHOULD I STAY OR SHOULD I GO (1982)
THE DAMNED - IGNITE (1982)
X - I MUST NOT THINK BAD THOUGHTS (1983)
SONIC YOUTH - KILL YR. IDOLS (1983)
MINUTEMEN - THE GLORY OF MAN (1984)
HÜSKER DÜ - PINK TURNS TO BLUE
MINIMAL MAN - PULL BACK THE BOLT