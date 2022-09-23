NEW FORCES 22 SEPTEMBER 2022

Thursday, September 22, 2022 | Posted in New Forces, Playlists by Sawyer Flanagan

Igloo Magazine :: Venetian Snares :: Greg (still) hates car culture
(FIG. 1) VENETIAN SNARES

PLAYLIST:  
BUUNSHIN - ALL ABOUT THIS
SHOW ME THE BODY/DREAMCRUSHER - HUNGRY
FIRE-TOOLZ - VEDIC SOFTWARE ~ WET INTERFACING
IGLOOGHOST - SUPER INK BURST
METAROOM - WORM RAVE
BUGCORE - P A IN
SOHPIAAAAHJKL;8901 - U MAD?
SOHPIAAAAHJKL;8901 - THEY / THEM MAYHEM
VENETIAN SNARES - AMERICANIZED
DOPE BODY - SOUR APPLE
MACHINE GIRL - SPLATTER!
FIVE STAR HOTEL - PARALLEL DESERTS
FIVE STAR HOTEL - SUIT URL
KFC MURDER CHICKS - RAGE
UNDO K FROM HOT - INCOMPLETE SPANKS
DREAMCRUSHER - CATHEDRAL OF MOTHS