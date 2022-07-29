NEW FORCES 28 JULY 2022
PICTURED: THE LOCUST
PLAYLIST:
MIMIDEATH - YOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
THE JESUS LIZARD - MONKEY TRICK
THE LOCUST - RECYCLABLE BODY FLUIDS IN HUMAN FORM
THE LOCUST - IDENTITY EXCHANGE PROGRAM RECTUM RETURN POLICY
THE LOCUST - SOLAR PANEL ASSES
MASS OF THE FERMENTING DREGS - ゼロコンマ、色とりどりの世界 (ZERO COMMA, IROTORIDORI NO SEKAI)
AMYL AND THE SNIFFERS - SHAKE YA
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT - BABY STARDUST
FLIPPER - SEX BOMB
PRIESTS - RIGHT WING
NINA GARBUS - THE WELLNESS CENTER
NINA GARBUS - MAGNUM
DRUG CHURCH - PLUCKED
CIRCLE JERKS - OPERATION
CIRCLE JERKS - BACK AGAINST THE WALL
CIRCLE JERKS - WASTED
RADIOACTIVITY - BATTERED
MO'SOME TONEBENDER - GREEN & GOLD
DICKS - LIFETIME PROBLEMS
VOID - WHO ARE YOU?