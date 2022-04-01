NEW FORCES 31 MARCH 2022
PICTURED: GABBIE ROTTS
PLAYLIST:
THE VELVETEERS – MOTEL #27
FREE KITTEN – HARVEST SPOON
DRY CLEANING – NEW JOB
MELT-BANANA – SHIELD FOR YOUR EYES, A BEAST IN THE WELL ON YOUR HAND
GLASS BEACH – NEON GLOW
TROPICAL FUCK STORM, AMYL AND THE SNIFFERS – THIS PERFECT DAY
HXXS – CONVERGENT
SIOUXSIE AND THE BANSHEES – INTO THE LIGHT
GUSTAF – BOOK
GOSSIP – STANDING IN THE WAY OF CONTROL
UZEDA – NICO AND HIS CATS
UZEDA – THIS HEAT
HEXDEBT – LOOPS
BITCH DIESEL – I DON’T WANNA GO OUT
GABBIE ROTTS – YOU DON’T KNOW WHAT YOU’RE TALKING ABOUT