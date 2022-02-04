NEW FORCES 2/3/22
DARK THOUGHTS - FALLIN OUT
ARAB ON RADAR - GOD IS DAD
BRAINIAC - V1NC3NT COM3 ON DOWN
SOUL GLO - (QUIETLY) DO THE RIGHT THING
FARAQUET - CUT SELF NOT
HECCRA - I DROP ACID IN MY SPOOKY VICTORIAN HOUSE
DIARRHEA PLANET - GHOST WITH A [ ]ONER
BLACK EYES - DEFORMATIVE
CHAT PILE - DALLAS BELTWAY
X - SEX AND DYING IN HIGH SOCIETY
DRY CLEANINNG - MAGIC OF MEGHAN
BAD BRAINS - DON'T BOTHER ME
MOOR JEWLERY - LOOK ALIVE
LIGHTNING BOLT - ASSASSINS
WASTED SHIRT - ALL IS LOST
FRUSTRATION - TOO MANY QUESTIONS
NO TREND - REALITY BREAKDOWN
METZ - M.E.
IDLES - KELECHI