NEW FORCES 7 OCTOBER 2021
PICTURED: FUCKING WEREWOLF ASSO
PLAYLIST:
COP SHOOT COP - ANY DAY NOW
METZ - PULSE
UNIFORM - AWAKENING
SLOW DESIGN - DOWNGRADE
POW! - SWITCHBOARD SCIENTIST
DISTORTED PONY - DEATH IN THE TURNSTILE
J.C. SATÀN - I WON'T COME BACK
WIRE - EX LION TAMER
MOOR JEWELRY - LOOK ALIVE
LAKE OF DRACULA - PLAGUE OF FROGS
FUCKING WEREWOLF ASSO - THE TITO BELTRÁN MASSACRE
SUICIDE - ROCKET USA
LIGHTNING BOLT - 13 MONSTERS
TY SEGALL - HIT IT AND QUIT IT
SHE PAST AWAY - DURDU DÜNYA
OVLOV - REALLY BEES
GØGGS - SHOTGUNG SHOOTER