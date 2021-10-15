NEW FORCES 14 OCTOBER 2021
PICTURED: FOOT VILLAGE
PLAYLIST:
FOOT VILLAGE - CHICKEN AND CHEESE 2
GØGGS - SHOTGUN SHOOTER
RUINS - EPIGONEN
JACK RUBY - HIT & RUN
MEATBODIES - FOOLS FOLD THEIR HANDS
WARTHOG - TIGHTROPE
USELESS EATERS - BLACK NIGHT ULTRAVIOLET
S.H.I.T. - ERASER III
DIE MONITR BATSS - SPREAD YOUR LEGS RELEASE THE BATS
EX-CULT - GOVERNMENT BIRDCAGE
UZEDA - THIS HEAT
EXIT ORDER - SEED OF HYSTERIA
PLANETS - VOW OF SILENCE
BEAK> - SEX MUSIC
BLACK PUS - MARAUDER
MUTATORS - HIDDEN PLACE
NREVOUS COP - FRANK VS. FRANK