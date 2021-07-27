NEW FORCES 2021-07-27
PICTURED: COP SHOOT COP
COP SHOOT COP - ANY DAY NOW
ONE DAY AS A LION - OCEAN VIEW
X - SEX AND DYING IN HIGH SOCIETY
BAD BRAINS - SUPERTOUCH/SHITFIT
THE JESUS LIZARD - NUB
FUZZBOX - LOVE IS THE SLUG
PREOCCUPATIONS - ZODIAC
IDLES - DAMAGED GOODS (GANG OF FOUR COVER)
GARY NUMAN - ANTHRAX (GANG OF FOUR COVER)
THE MENTALLY ILL - TUMOR BOY
THE HUNCHES - YOUR SICK BLOOMS
UNWOUND - FINGERNAILS ON A CHALKBOARD
DEERHOOF - DEPARTMENT OF CORRECTIONS
WIPERS - D-7
HATER - PUTRID
JAKE TOBIN - SPECIFIC PEOPLE
METZ - KNIFE IN THE WATER