NEW FORCES – FEBRUARY 16, 2021
PICTURED: PAIN TEENS
PLAYLIST:
THE PAMPERS - MONKEY DRIP
JAY REATARD - IT'S SO USELESS
BLACK EYES - NINE
WIPERS - LAST CHANCE
THE DEAD MILKMEN - TINY TOWN
SOPHIE - FACESHOPPING
XBXRX - DEAF EARS, SILENT VOICE
ZACH HILL - HOUSE OF HITS
DESTROY BOYS - K STREET WALKER
FRUSTRATION - TOO MANY QUESTIONS
NUMBER GIRL - IGGY POP FAN CLUB
AGENT ORANGE - MISERLOU
RUIN - HE HO / LAUDIUM
PAIN TEENS - BONDAGE
SIGHTINGS - TAR AND PINE
SCRATCH ACID - CANNIBAL
FANTOMES - I WANNA BE YOUR DOG
TONIGHT'S SHOW: