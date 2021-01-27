NEW FORCES 26 JANUARY 2021
PICTURED: THE CLASH
PLAYLIST:
SAVAGES - SHUT UP
PISSED JEANS - FALSE JESII PART 2
DEAD KENNEDYS - CALIFORNIA UBER ALLIES
SCRATCH ACID - SHE SAID
ALEX G - BRICK
BLACK FLAG - MY WAR
MARNIE STERN - YOU DON'T TURN DOWN
THE DAMNED - NEW ROSE
IDLES - HEEL/HEAL
LIGHTNING BOLT - BIG BANGER
LA LA LOVE YOU - PIXIES
HMLTD - TO THE DOOR
THE CLASH - SHOULD I STAY OR SHOULD I GO
THE JON SPENCER BLUES EXPLOSION - DANG
MALDOROR - HOMONCULUS
BAD BRAINS - DESTROY BABYLON
TROPICAL FUCK STORM - LOSE THE BABY
TONIGHT'S SHOW: