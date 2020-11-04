NEW FORCES ELECTION SPECIAL (3/11/20)
PICTURED: RAGE AGAINST THE MACHINE
PLAYLIST:
RAGE AGAINST THE MACHINE - BULLS ON PARADE
PARQUET COURTS - VIOLENCE
LIGHTNING BOLT - USA IS A PSYCHO
WIPERS - OVER THE EDGE
PROTOMARTYR - PROCESSED BY THE BOYS
WARTHOG - CULTURE?
POST HUNK - SALVATION
BLACK MIDI - NEAR DT, MI
THE EXPLOITED - F*** THE USA
HMLTD - THE WEST IS DEAD
KYUSS - GREEN MACHINE
JEFF ROSENSTOCK - USA
SQUID - HOUSEPLANTS
IDLES - DANNY NEDELKO
CABBAGE - UBER CAPITALIST DEATH TRADE
MINIMAL MAN - PULL BACK THE BOLT
TROPICAL F*** STORM - SOFT POWER
TONIGHT'S SHOW AND BEST-OF PLAYLIST: