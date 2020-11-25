NEW FORCES 24 NOVEMBER 2020
PICTURED: THE KING KHAN & BBQ SHOW
PLAYLIST:
OSEES - SAIGNANT
HAIRCUT- GRITONA
POLVO - LAZY COMET
CHEAP TIME - TOTAL ANNIHILATION
RADIOACTIVITY - SICKNESS
SCREAMING FEMALES - GLASS HOUSE
ULTRA BIDÉ - SONIC CRASH
THE STOOGES - SEARCH AND DESTROY
SUBSONICS - FRANKENSTEIN
VIAGRA BOYS - LICK THE BAG
SURF CURSE - BUMMER FRIEND(S)
THE KING KHAN & BBQ SHOW - HOLD ME TIGHT
FLAMIN' GROOVIES - DOG MEAT
BLACK MARBLE - A DIFFERENT ARRANGEMENT
GUERILLA TOSS - DOG IN THE MIRROR
JAY REATARD - NIGHT OF BROKEN GLASS
THE I.L.Y.'S - DOING THINGS THAT ARTISTS DO
BORIS - AKUMA NO UTA
TONIGHT'S SHOW AND BEST-OF PLAYLIST: