NEW FORCES 17 NOVEMBER 2020
PICTURED: BIG BLACK
PLAYLIST:
THE SAINTS - THIS PERFECT DAY
THE RANDOMS - LET'S GET RID OF NY
SAVAGES - SAD PERSON
DEATH - POLITICIANS IN MY EYES
THE VELVET UNDERGROUND AND NICO - VENUS IN FURS
NEW YORK DOLLS - FRANKENSTEIN
SIGHTINGS - COUNTERFEITED
BIG BLACK - SLEEP!
PARQUET COURTS - ALMOST HAD TO START A FIGHT/IN AND OUT OF PATIENCE
3DS - UGLY DAY
LIGHTNING BOLT - 13 MONSTERS
THE MARKED MEN - ALL IN YOUR HEAD
WIPERS - WHEN IT'S OVER
TY SEGALL - FIST HEART MIGHTY DAWN DART
TONIGHT'S SHOW AND BEST-OF PLAYLIST: