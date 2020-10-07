NEW FORCES 6 OCTOBER 2020
PICTURED: BAD BRAINS
PLAYLIST:
BLOM – AUDREY
SCRATCH ACID – MARY HAD A LITTLE DRUG PROBLEM
LAKE OF DRACULA – BIOGRAPHER OF THE FLAMING DRUGLORDS
STUDDED LEFT – YOU WERE DIVINE
THE CIGARETTES – THEY’RE BACK AGAIN, HERE THEY COME
NO PROBLEM – EYES OF A KILLER
ANGRY SAMOANS – LIGHTS OUT
DISTORTED PONY – GUT BUG
DITZ – GAYBOY
BAD BRAINS – DON’T BOTHER ME
TRASHCAN – HOLOGRAM
TRASHCAN – FACTORY EDITION
CHERUBS – STAG PARTY
MELT-BANANA – THE HIVE
THIS SONG IS A MESS BUT SO AM I – JERK
TONIGHT’S SHOW: