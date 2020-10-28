NEW FORCES 27 OCTOBER 2020

Tuesday, October 27, 2020 | Posted in New Forces, Playlists by Sawyer Flanagan

Foot Village - Alchetron, The Free Social EncyclopediaPICTURED: FOOT VILLAGE

PLAYLIST:
FOOT VILLAGE - CHICKEN AND CHEESE 2
GØGGS - SHOTGUN SHOOTER
RUINS - EPIGONEN
JACK RUBY - HIT & RUN
MEATBODIES - FOOLS FOLD THEIR HANDS
WARTHOG - TIGHTROPE
USELESS EATERS - BLACK NIGHT ULTRAVIOLET
S.H.I.T. - ERASER III
DIE MONITR BATSS - SPREAD YOUR LEGS RELEASE THE BATS
EX-CULT - GOVERNMENT BIRDCAGE
UZEDA - THIS HEAT
EXIT ORDER - SEED OF HYSTERIA
PLANETS - VOW OF SILENCE
BEAK> - SEX MUSIC
BLACK PUS - MARAUDER
MUTATORS - HIDDEN PLACE
NREVOUS COP - FRANK VS. FRANK
FREE KITTEN - NEVER GONNA SLEEP

TONIGHT'S SHOW AND BEST-OF PLAYLIST: