NEW FORCES 20 OCTOBER 2020
PICTURED: MINOR THREAT
PLAYLIST:
JON SPENCER BLUES EXPLOSION - DAMAGE
SQUID - SLUDGE
AGENT ORANGE - BLOODSTAINS
MINOR THREAT - STRAIGHT EDGE
VIAGRA BOYS - RESEARCH CHEMICALS
THE POPE - ARBENZZZZ!
NOT WAVING - 24
POWER TRIP - WAITING AROUND TO DIE
ELECTRIC EELS - AGITATED
THE SOFT BOYS - I GOT THE HOTS
OHMME - GHOST
PROPAGANDHI - SUPPORTING CASTE
FIDLAR - WEST COAST
SCRUFFY & THE JANITORS - DIRTLEG
A PLACE TO BURY STRANGERS - NEVER COMING BACK
WIRE - EX LION TAMER
TONIGHT'S SHOW AND BEST-OF PLAYLIST: