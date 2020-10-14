NEW FORCES 13 OCTOBER 2020
PICTURED: OSEES
PLAYLIST:
THE STOOGES - I WANNA BE YOUR DOG
STEREOLAB - FRENCH DISKO
ROSE FOR BOHDAN - POCAHONTAS' BOYFRIEND
OSEES - TERMINAL JAPE
USELESS EATERS - A NEW PROGRAM
AMANAZ - HISTORY OF MAN
WIPERS - PSYCHIC VAMPIRE
D.I. - HANG TEN IN EAST BERLIN
LIGHTNING BOLT - USA IS A PSYCHO
THE DICTATORS - MASTER RACE ROCK
POST HUNK - LATE (PART II)
THE USAISAMONSTER - COCAINE WEDDING
MILK FROM CHELTENHAM - PASSPORT TO HAPPINESS!
SUGGESTION - FUGAZI
THROBBING GRISTLE - HAMBURGER LADY
GIRL BAND - WHY THEY HIDE THEIR BODIES UNDER MY GARAGE
TONIGHT'S SHOW: