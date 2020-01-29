NEW FORCES 28 JANUARY 2020
PICTURED: THE SAVAGES
FALL OF SAIGON – SO LONG
ARBOR LABOR UNION – CRUSHED BY FEAR DESTROYER
TYVEK – MIRROR IMAGE OF
HUSKER DU – PINK TURNS TO BLUE
KRIMEWATCH – THE BIG PICTURE
FLY PAN AM – PARTIALLY SABOTAGED DISTRACTION
DRUG CHURCH – BLISS OUT
CIRCLE JERKS – TRAPPED
FIREHOSE – UNDER THE INFLUENCE OF MEAT PUPPETS
THE SAVAGES – THE WORLD AINT ROUND IT’S SQUARE
CABLE TIES – PARADISE
DEATH – YOU’RE A PRISONER
HAPPY DIVING – MIKEY’S RULES
THE 6THS – SAN DIEGO ZOO
THE GANTS – I WONDER
7 YEAR B – IT’S TOO LATE
WARM DRAG – HURRICANE EYES
RAKTA – TUDO QUE E SOLIDO
TONIGHT’S SHOW & BEST-OF PLAYLIST: