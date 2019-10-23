NEW FORCES 22 OCTOBER 2019
PICTURED: 45 GRAVE
EMPATH – ROWING
PERTTI KURIKAN NIMIPAIVAT – JOULUPUKIN HAAT
RAW POWER – START A FIGHT
RED BERET – SATURNINE
THE ADVERTS – NO TIME TO BE 21
GAUCHE – BODY COUNT
45 GRAVE – BAD LOVE
CHILD BITE – VERMIN MENTALITY
DELILUH – LICKSPITTLE: A NUT IN THE PASTE
CHUBBY AND THE GANG – MOCKBA
GELD – MANIC
FLESH NARC – DEEP CLEAN
SQUID – THE CLEANER
LINK WRAY – TAIL DRAGGER
CONTROL TOP – COVERT CONTRACTS
MINIMA – ADOLESCENTE
VANILLA POPPERS – DEAD INSIDE
ZULUS – SET FIRE
F TROOP – WE’RE THE YOUNG
EXTRAVISION – EXTRAVISION
TONIGHT’S SHOW & BEST-OF PLAYLIST: