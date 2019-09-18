NEW FORCES 17 SEPTEMBER 2019
INSTRUMENTAL SPECIAL
PICTURED: TROPICAL F STORM
THE CRAMPS – I’M CRAMPED
KICKER – GOOD EVENING
GORILLA BISCUITS – GM2
SHADOWY MEN ON A SHADOWY PLANET – THREE PIECE SUIT
SHELLAC – THE PEOPLE’S MICROPHONE
TURNSTILE – SNAKED
SICK OF IT ALL – IT’S CLOBBERIN TIME
THE AMINO ACIDS – TRAFALGAR #42
HYGIENE – INTERREGNUM
DROOL – PACKAGE
CHILLERA – SCHAX
TROPICAL F STORM – SHELLFISH TOXIN
BUZZCOCKS – LATE FOR THE TRAIN
WIRE – THE COMMERCIAL
JOY DIVISION – INCUBATION
CLINIC – EVIL BILL
MAXIMUM JOY – DANCING ON MY BOOMERANG
SUBHUMANS – 33322
REMOVAL – 1.01
TRAPPED UNDER ICE – THE VORTEX
BLACK FLAG – SCREW THE LAW
LINK WRAY – ACE OF SPADES
THE MEN – CAPTAIN AHAB