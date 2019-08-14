NEW FORCES 6 AUGUST 2019
PICTURED: PEACE CORPSE
TROPICAL F STORM – WHO’S MY EUGENE
AUSMUTEANTS – JUST LIKE YOU
NEGATIVE GEARS – 2020 VISION
TY SEGALL – THE FALL
THE COLTRANES – FIREFLY
PEACE CORPSE – BREACH BIRTH
CONSTANT MONGREL – THE LAW
ZOTZ – TEMOR
GREEN BERET – DEATH DRUG PSYCHOSIS
FIRST WORLD AND THE PROBLEMS – I LIKE BOYS
THE SOFT BOYS – THERE’S NOBODY LIKE YOU
SHEPHERDS – I’M TOO TRUE
ELLI AND JACNO – LES TAROTS
MANIACS – YOU DON’T BREAK MY HEART
INNOCENTS – SPONTANEITY
STÖRUNG – DIMENSION 4
MEDUSA CYCLONE – BLACK COBRA
SIC ALPS – THE FIRST WHITE MAN TO TOUCH CALIFORNIA SOIL
DUSTDEVILS – THROW THE BOTTLEFULL
SUTHERLAND & THE 13TH FLOOR ELEVATORS – SCARLET & GOLD