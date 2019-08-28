NEW FORCES 27 AUGUST 2019
PICTURED: MUSCLEGOOSE
PUBLIC IMAGE LTD – FLOWERS OF ROMANCE
BRUTALISM – HYPNOTHERAPY
BLACK RANDY & THE METROSQUAD – I SLEPT IN AN ARCADE
SIC ALPS – STRAWBERRY GUILLOTINE
DEAD MOON – CAST WILL CHANGE
THE DRONES – BABY
MUSCLEGOOSE – BABY’S DAY OUT 3
NOTS – FLOATING HAND
TUBEWAY ARMY – LISTEN TO THE SIRENS
U-BAHN – UNLUCKY DRAW
EXPLODED VIEW – COME ON HONEY
HEXDEBT – VISIONS
LECHE – PRAIRIE SQUAT
GERMS – OUR WAY
EXHALANTS – BOW YR HEAD
J.C. SATAN – DRINK, DOPE AND DEBAUCHERY
URANIUM CLUB – FLASHBACK ARRESTOR
CABLE TIES – THE PRODUCER
BORZOI – KILL THE IRISH