NEW FORCES 28 MAY 2019
A (STEVE’S PICKS)
THE BLIND SHAKE – APOSTLE ISLAND
ALL THEM WITCHES – WHEN GOD COMES BACK
WHITE REAPER – OHH YEAH
HANNI EL KHATIB – PAY NO MIND
FUZZ – 21ST CENTURY SCHIZOID MAN
SHAME – DUST ON TRIAL
SAVAGES – THE ANSWER
ARRE ARRE – ATTACK
LA WITCH – DRIVE YOUR CAR
DOWNTOWN BOYS – PODER ELEGIR
B (GREGOR’S PICKS)
THE DILS – CLASS WAR
ARBOR LABOR UNION – APOCALYPSE TWIN
BEAT HAPPENING – FOGGY EYES
DET JORDISKA – DAR KOMMER NAGOT
MODERN EON – THE GRASS STILL GROWS
DIAT – FOREIGN POLICY
PROTOMARTYR – WHEEL OF FORTUNE