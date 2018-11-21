NEW FORCES 20 NOVEMBER 2018
GYMSHORTS – SCUMDOG
BIG BITE – RELENTLESS HEALING
TELEVISION PERSONALITIES – THIS ANGRY SILENCE
NOBUNNY – GONE FOR GOOD
THEE OH SEES – GHOST IN THE TREES
TEEN MORTGAGE – SWAS
DESCENDENTS – GOOD GOOD THINGS
BLACK LIPS – CAN’T HOLD ON
SODA – BLONDE ON BLONDE
DEATH LENS – WOW OK COOL
HUNX AND HIS PUNX – BAD SKIN
THE AR-KAICS – GONE
REIGNING SOUND – STORMY WEATHER
DRUG CHURCH – UNLICENSED GUIDANCE COUNSELOR
BLEACHED – SLEEPWALKING
PILL – SIN COMPRIMISO
FAT WHITE FAMILY – SATISFIED
CLOWNS – PICKLE
THE REVEREND HORTON HEAT – IT’S A DARK DAY