Circadian Rhythms 02.18.19
🙂
1. CLAIRE DE LUNE – KAMASI WASHINGTON
2.YARDBIRD SUITE – ROY HARGROVE & STEPHEN SCOTT
3.ESTE SEU OLHAR – JOAO GILBERTO
4.CORDON DE PLATA – GUSTAVO SANTAOLALLA
5.ON MY MIND (ACOUSTIC) – PREDITAH & JORJA SMITH
6.ARUARIAN DANCE – NUJABES
7.ONE MORE (FEAT. DEFFIE) – ROMDERFUL
8.A FAN’S MAIL (TRON SONG II) – THUNDERCAT
9.FOR THE WORLD (FEAT. JAMES FAUNTLEROY) – THE INTERNET
10.THRU THE NIGHT – PHONTE & ERIC ROBERSON
11.HIT ME UP/ 3 A.M. – JAYLIEN
12.MEDITATION (FEAT. JAZMINE SULLIVAN & KAYTRANADA) – GOLDLINK
13.RAW (FEAT DENZEL CURRY & GRIM DAVE) – DAYE JACK
14.SEASONS – MOZZY, SJAVA, REASON
15.BREAK YOU OFF – THE ROOTS