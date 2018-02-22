Circadian Rhythms 02.18.19

Thursday, February 22, 2018 | Posted in Circadian Rhythms, Playlists by Oreofe Aderibigbe

🙂

1. CLAIRE DE LUNE – KAMASI WASHINGTON

2.YARDBIRD SUITE – ROY HARGROVE & STEPHEN SCOTT

3.ESTE SEU OLHAR – JOAO GILBERTO

4.CORDON DE PLATA – GUSTAVO SANTAOLALLA

5.ON MY MIND (ACOUSTIC) – PREDITAH & JORJA SMITH

6.ARUARIAN DANCE – NUJABES

7.ONE MORE (FEAT. DEFFIE) – ROMDERFUL

8.A FAN’S MAIL (TRON SONG II) – THUNDERCAT

9.FOR THE WORLD (FEAT. JAMES FAUNTLEROY) – THE INTERNET

10.THRU THE NIGHT – PHONTE & ERIC ROBERSON

11.HIT ME UP/ 3 A.M. – JAYLIEN

12.MEDITATION (FEAT. JAZMINE SULLIVAN & KAYTRANADA) – GOLDLINK

13.RAW (FEAT DENZEL CURRY & GRIM DAVE) – DAYE JACK

14.SEASONS – MOZZY, SJAVA, REASON

15.BREAK YOU OFF  – THE ROOTS